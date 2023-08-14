Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 18:00 (14.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Наши воины отбили у врага три квадратных километра на Бахмутском направлении – Маляр.

— Этой ночью россияне обстреляли пригород Запорожья. Тремя ракетами из ЗРК С-300 они ударили по поселку Степное, попав по жилым домам.

– Ночью враг трижды атаковал Одесщину. Всего россияне выпустили на регион 15 дронов-камикадзе и восемь ракет типа Калибр.

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