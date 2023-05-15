Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (15.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Сегодня от ракетных ударов по Авдеевке погибли четыре гражданских человека. А накануне в Константиновке враг ранил троих мирных жителей.
— Продвижение украинских военных на бахмутском направлении – первый успех наступательных действий во время операции по обороне города.
— От взрыва в Луганске ранен так называемый министр внутренних дел “ЛНР” Игорь Корнет.
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