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Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (17.04.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

  • В Офисе президента отреагировали на жуткие признания вагнеровцев. Двое бывших боевиков ЧВК Вагнер рассказали, что убивали несовершеннолетних украинцев в Бахмуте и Соледаре.
  • Россияне терпят колоссальные потери на Бахмутском, Лиманском и Марьинском направлениях, а также возле Авдеевки, но не оставляют попыток и дальше продолжать наступать. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
  • Россияне снова обстреливают окраину Запорожья. Несколько кассетных снарядов попали по территории дачного кооператива.

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