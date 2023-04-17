Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (17.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- В Офисе президента отреагировали на жуткие признания вагнеровцев. Двое бывших боевиков ЧВК Вагнер рассказали, что убивали несовершеннолетних украинцев в Бахмуте и Соледаре.
- Россияне терпят колоссальные потери на Бахмутском, Лиманском и Марьинском направлениях, а также возле Авдеевки, но не оставляют попыток и дальше продолжать наступать. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
- Россияне снова обстреливают окраину Запорожья. Несколько кассетных снарядов попали по территории дачного кооператива.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ