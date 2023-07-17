Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (17.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– В Кремле пообещали отомстить за атаку на Крымский мост.
– Цены на пшеницу в мире сразу выросли после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении.
– Враг сегодня утром ударил из артиллерии по приграничному городу Волчанск на Харьковщине.
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