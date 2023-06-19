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Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (19.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Пятихатки Запорожской области освободили бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

— Этой ночью российская армия ударила по автозаправке в Херсоне, из-за чего там начался пожар.

– Большая вода уже полностью отступила с Николаевщины. Два моста региона, которые залило после уничтожения россиянами Каховской ГЭС, выстояли и уже отрыты для проезда, сообщает областная власть.

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