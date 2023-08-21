Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (21.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Сегодня утром враг обстрелял село Волчанские Хутора Чугуевского района Харьковской области.
— Украине нужно 128 истребителей, чтобы заменить старый авиационный парк техники и получить преимущество в небе, убеждает представитель ВСУ Юрий Игнат.
— ВСУ имели успех вблизи Роботиного и Малой Токмачки в Запорожской области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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