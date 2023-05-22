Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (22.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— 16 ракет разного типа и два десятка ударных дронов этой ночью направил враг на Днепропетровскую область.

– В сети распространили информацию о прорыве государственной границы Белгородской области силами Российского добровольческого корпуса и легиона Свобода России.

— Российские оккупанты обстреляли Купянск, ранены две женщины.

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