Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (24.04.2023)
Факты ICTV — последние новости Украины и мира на 24.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Единых новостей смотрите:
- Эстония стала первым государством, которое на практике начало восстановление области, пострадавшей от большой войны — а именно Житомирщины. Сегодня там встретились Президент Владимир Зеленский и руководительница эстонского правительства Кая Каллас, которая прибыла в нашу страну с визитом. Уже восстанавливают детский сад в Овруче, социальные и инфраструктурные объекты.
- В Главном управлении разведки минобороны Украины работают над возвращением всех пленных воинов. Об этом глава ГУР Кирилл Буданов сообщил в интервью ресурсу РБК. Он подтвердил: наработки по программе обмена “всех на всех” — действительно есть. В случае успеха — это будет беспрецедентный случай.
- До сих пор остается неизвестной причина авиакатастрофы вертолета с высшим руководством министерства внутренних дел, произошедшей 18 января в Броварах. Сегодня СБУ сообщила о ходе расследования.
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