Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (24.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– На фронте ситуация остается крайне тяжелой. Основные бои ведутся в Донецкой области и на границе Харьковской и Луганских областей.
– Сегодня ночью российские дроны атаковали порт Рени. Разрушен ангар с зерном.
— В Одессу прибудет миссия ЮНЕСКО, которая проведет предварительную оценку ущерба, нанесенного объектам культуры российскими оккупантами.
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