Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 18:00 (26.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Наши Силы обороны освободили от оккупантов село Ровнополь Донецкой области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— С воинами, которые не только держат оборону на Донбассе, но и наступают, сегодня встретился верховный главнокомандующий Владимир Зеленский.

— Более 100 тысяч человек будут подвергнуты эвакуации в случае аварии на атомной станции только в Запорожье. Впрочем, это при самом плохом сценарии, говорят чиновники и призывают сохранять спокойствие и выполнять наставления из официальных источников.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.