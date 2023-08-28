Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (28.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В результате ночной атаки на Полтавщину погибли три человека: все они — работники предприятия, куда попала ракета РФ.

— ВСУ полностью освободили Роботино.

— За прошедшие сутки россияне 104 раза обстреляли прифронтовые села и городки в Запорожье.

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