Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (29.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– За снятие работы ПВО в Киеве задержали двух мужчин. Как сообщили в столичной полиции, менее чем через два часа их разоблачили в Святошинском районе.

— Нацгвардиец ночью сбил летевшую на Киев ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса “Игла”.

– На Бахмутском направлении оккупанты заменяют вагнеровцев на регулярные подразделения российской армии. Поэтому интенсивность враждебных наступательных действий в районе города-крепости существенно снизилась. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

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