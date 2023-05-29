Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (29.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– За снятие работы ПВО в Киеве задержали двух мужчин. Как сообщили в столичной полиции, менее чем через два часа их разоблачили в Святошинском районе.
— Нацгвардиец ночью сбил летевшую на Киев ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса “Игла”.
– На Бахмутском направлении оккупанты заменяют вагнеровцев на регулярные подразделения российской армии. Поэтому интенсивность враждебных наступательных действий в районе города-крепости существенно снизилась. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.
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