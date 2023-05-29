Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (29.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– За снятие работы ПВО в Киеве задержали двух мужчин. Как сообщили в столичной полиции, менее чем через два часа их разоблачили в Святошинском районе.

— Нацгвардиец ночью сбил летевшую на Киев ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса “Игла”.

– На Бахмутском направлении оккупанты заменяют вагнеровцев на регулярные подразделения российской армии. Поэтому интенсивность враждебных наступательных действий в районе города-крепости существенно снизилась. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

Факты ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (29.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (29.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (29.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (29.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (29.05.2023)
Больше видео
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (29.05.2023)
Общество Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (29.05.2023)
Світ Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь