Анастасия Мазур, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (31.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Сегодня утром Россия атаковала Кривой Рог ракетами. Сейчас известно о шести жертвах и 75 раненых.
— Четыре ракетных и 42 авиационных удара совершили за прошедшие сутки российские оккупанты.
– Присутствие российских наемников из группировки Вагнер в Беларуси – серьезная угроза. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
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