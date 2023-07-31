Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (31.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Сегодня утром Россия атаковала Кривой Рог ракетами. Сейчас известно о шести жертвах и 75 раненых.

— Четыре ракетных и 42 авиационных удара совершили за прошедшие сутки российские оккупанты.

– Присутствие российских наемников из группировки Вагнер в Беларуси – серьезная угроза. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.