Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 18:30 (01.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– В результате ночной атаки россиян на Павлоград повреждены более 100 домов: 24 многоэтажки, более 80 частных домов, пострадали также 9 учебных заведений и 5 магазинов.
– На Харьковщине правоохранители расследуют 92 жестоких убийства российскими военными мирных жителей, и это далеко не окончательная цифра. По данным областной прокуратуры, судьба еще более тысячи человек неизвестна.
– За апрель наши силы обороны ликвидировали почти 17 тыс. российских окупантов и уничтожили 1200 единиц вражеской техники. А за минувшие сутки российская оккупационная армия уменьшилась по меньшей мере на 450 человек.
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