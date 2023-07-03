Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
В Броварах мужчина во время массажа изнасиловал 15-летнего подростка – ему сообщили о подозрении
В Киеве прогремел мощный взрыв, воздушная тревога не объявлена
На Хортице обнаружили уникальную лодку, которой может быть до 500 лет
Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (03.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— По последним данным, в Сумах от обстрела россиян погибли уже два человека. Еще 19 получили ранения, среди них – пятилетний ребенок.

— Бахмутское направление снова стало ареной активных боевых действий. Некоторые позиции здесь в сутки могут дважды переходить из рук в руки.

— Конечная цель Украины – это деоккупация включительно с Крымом. Только тогда это означает, что война закончилась. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Невозможно ни воевать, ни лечиться: военных с инвалидностью не освобождают от службы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (03.07.2023)
Что делать, если взорвется Запорожская АЭС и каков радиус поражения
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (03.07.2023)
Как выглядит дом из ящиков из-под Градов в деоккупированном селе Довгеньке в Харьковской области
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (03.07.2023)
Почти 2,5 млн женщин с детьми не планируют возвращаться в Украину до победы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (03.07.2023)
Игнорирование не поможет: Нафтогаз знает, как заставить РФ отплатить за убытки в Крыму
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (03.07.2023)
Больше видео
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (03.07.2023)
Общество Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (03.07.2023)
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь