Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (03.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— По последним данным, в Сумах от обстрела россиян погибли уже два человека. Еще 19 получили ранения, среди них – пятилетний ребенок.

— Бахмутское направление снова стало ареной активных боевых действий. Некоторые позиции здесь в сутки могут дважды переходить из рук в руки.

— Конечная цель Украины – это деоккупация включительно с Крымом. Только тогда это означает, что война закончилась. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

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