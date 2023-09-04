Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (04.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Бойцы бригады Красная калина проводят в Винницкой области очередные учения, чтобы эффективнее преодолевать врага на передовой.

– Результаты проверок ТЦК свидетельствуют о наличии коррупционных схем на разных уровнях.

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