Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (04.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Бойцы бригады Красная калина проводят в Винницкой области очередные учения, чтобы эффективнее преодолевать врага на передовой.
– Результаты проверок ТЦК свидетельствуют о наличии коррупционных схем на разных уровнях.
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