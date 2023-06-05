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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (05.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Как минимум один человек погиб и трое ранены в результате обстрелов Херсонщины с начала суток. По данным ОВА, около десяти утра российская армия ударила по одному из предприятий Херсона.

— Сегодня в Киеве простились с 9-летней Викой и ее мамой Олей, погибшими 1 июня в результате российской ракетной атаки.

— В течение мая в небе над Киевом украинским ПВО уничтожено более 250 враждебных целей. Такие данные обнародовала Киевская городская военная администрация.

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