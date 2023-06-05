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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (05.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Силы обороны имеют успех на Бахмутском направлении. На разных участках продвинулись от 200 метров до более чем 1,5 километра. Там украинские вооруженные силы занимают господствующие высоты и двигаются по широкому фронту, сообщила заместитель Министра обороны Анна Маляр.

— Россияне сегодня снова ударили по Торецку в Донецкой области. По данным областной прокуратуры, враг выпустил по центру города две авиабомбы. На месте обстрела работают службы.

— Украинские защитники продвинулись почти на полкилометра на Сватовском направлении. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Сейчас на этом отрезке фронта россияне усилили свою активность и пытаются тоже штурмовать наши позиции.

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