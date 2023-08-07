Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (07.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Сегодня утром российская армия снова обстреляла управляемыми авиабомбами Купянский район на Харьковщине.

— Прошедшая неделя на фронте была крайне сложной, враг бросил все силы, чтобы остановить украинское наступление.

— В турецком порту Дериндже неподалеку от Стамбула прогремел взрыв.

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