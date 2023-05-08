Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (08.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Интенсивность боев на востоке заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

— Сегодня утром оккупанты снова атаковали Харьковщину. Россияне ударили по домам мирных жителей в селе Волчанские Хутора Чугуевского района.

– Херсонщина целый день под обстрелами окупантов. Известно, что ранены в результате сегодняшних обстрелов. Среди пострадавших есть ребенок, а также староста Антоновского округа.

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