Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (08.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Интенсивность боев на востоке заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.
— Сегодня утром оккупанты снова атаковали Харьковщину. Россияне ударили по домам мирных жителей в селе Волчанские Хутора Чугуевского района.
– Херсонщина целый день под обстрелами окупантов. Известно, что ранены в результате сегодняшних обстрелов. Среди пострадавших есть ребенок, а также староста Антоновского округа.
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