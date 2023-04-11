Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (11.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єлиних новин смотрите:
— Ровно год, как украинское войско освободило всю Сумскую область. Бойцы взяли под свой контроль государственную границу.
– Донецкая область остается эпицентром противостояния. Враг все более активно бьет не только по линии столкновения, но и по гражданским людям.
– 9,5 тонны еды, которую не нужно готовить, привезли жителям населенных пунктов Херсонщины днепровские волонтеры.
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