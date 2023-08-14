Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (14.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Президент Владимир Зеленский сегодня находится с рабочим визитом на восточном фронте.

– В ООН отреагировали на обстрелы Россией юга Украины.

– Мировые цены на пшеницу выросли после сообщений об атаке российского военного корабля на турецкий сухогруз “Сукру Окан” в Черном море.

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