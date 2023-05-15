Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (15.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Несколько часов назад в поселке Двуречная на Харьковщине оккупанты убили двух человек.
— Путин заманивает иностранцев в свою армию российским гражданством.
— Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание коалиции истребителей.
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