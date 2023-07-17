Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (17.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— 2 человека погибли, 10 – ранены в результате вражеского обстрела центра города Белополье на Сумщине.
— На Совете обороны Харьковщины было принято решение об обязательной эвакуации детей из 9 приграничных населенных пунктов Волчанской общины Чугуевского района.
– Этой ночью российская армия ударила по жилым кварталам Херсона.
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