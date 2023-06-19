Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (19.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— За две недели на Бердянском и Мелитопольском направлениях Силы обороны освободили 8 населенных пунктов.

– На восточном фронте ситуация сложная, отметили в Минобороны. Враг подтягивает туда свои подразделения, усиливается десантно-штурмовыми войсками и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях.

– В Одессе ограничили работу развлекательных заведений, соответствующее решение приняли в Одесской ОВА. Посещать кафе, рестораны и пляжные комплексы в городе теперь можно до 22:00

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.