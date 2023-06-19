Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (19.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— За две недели на Бердянском и Мелитопольском направлениях Силы обороны освободили 8 населенных пунктов.
– На восточном фронте ситуация сложная, отметили в Минобороны. Враг подтягивает туда свои подразделения, усиливается десантно-штурмовыми войсками и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях.
– В Одессе ограничили работу развлекательных заведений, соответствующее решение приняли в Одесской ОВА. Посещать кафе, рестораны и пляжные комплексы в городе теперь можно до 22:00
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