Видео
Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции
Срочно
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: в МВД рассказали, что произошло
Когда ждать ослабления жары в Украине: синоптики назвали дату
Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (21.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— За двое суток россияне нанесли 172 удара по Запорожской области. В результате двое погибших и четверо раненых.

– На Бахмутском направлении враг существенно изменил тактику.

– США готовы к возможной войне против России.

Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (21.08.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (21.08.2023)
Самый опытный в мире оператор ПВО – украинец: уникальный опыт наших бойцов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (21.08.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (09.08.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (21.08.2023)
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (15.08.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (21.08.2023)
Больше видео
Общество Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (21.08.2023)
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (21.08.2023)
Игры
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь