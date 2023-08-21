Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (21.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— За двое суток россияне нанесли 172 удара по Запорожской области. В результате двое погибших и четверо раненых.

– На Бахмутском направлении враг существенно изменил тактику.

– США готовы к возможной войне против России.

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