Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (22.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Потери живой силы и техники россиян продолжают расти — только за прошедшие сутки еще ориентировочно 720 уничтоженных росармейцев.

— В Мосьпанове на Харьковщине энергетики вернули электроснабжение — местные жители ждали этого больше года.

— Украинские энергетики уже готовятся к следующему отопительному сезону, убытки после российских обстрелов энергосистемы миллиардные.

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