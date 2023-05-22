Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (22.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Потери живой силы и техники россиян продолжают расти — только за прошедшие сутки еще ориентировочно 720 уничтоженных росармейцев.
— В Мосьпанове на Харьковщине энергетики вернули электроснабжение — местные жители ждали этого больше года.
— Украинские энергетики уже готовятся к следующему отопительному сезону, убытки после российских обстрелов энергосистемы миллиардные.
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