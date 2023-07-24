Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (24.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– На Бердянском направлении ВСУ имеют успехи.

– Донетчина остается эпицентром тяжелых боев. В огне не только линия столкновения, но и прифронтовые города.

– Министр обороны Эстонии Ханно Певкур надеется на победу Украины уже в этом году.

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