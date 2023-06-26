Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (26.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Два человека россияне убили сегодня в Никополе на Днепропетровщине. По городу ударили из тяжелой артиллерии после обеда.

— Этой ночью российские войска атаковали украинские города и села крылатыми ракетами и шахедами. Вражеские цели улетали преимущественно с южного направления. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

— После почти 5 лет расследования заказчикам и организаторам нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк суд наконец вынес вердикт. 10 лет за решеткой теперь проведут экс-председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер и бывший помощник депутата облсовета Алексей Левин.

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