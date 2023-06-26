Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
Жена владельца батискафа OceanGate оказалась праправнучкой пары, погибшей на Титанике
Эксклюзив
Йод пить не надо, это не второй Чернобыль: что будет в случае подрыва Запорожской АЭС
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
Юлия Сеник, Ведущая программы Факты

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (26.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Два человека россияне убили сегодня в Никополе на Днепропетровщине. По городу ударили из тяжелой артиллерии после обеда.

— Этой ночью российские войска атаковали украинские города и села крылатыми ракетами и шахедами. Вражеские цели улетали преимущественно с южного направления. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

— После почти 5 лет расследования заказчикам и организаторам нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк суд наконец вынес вердикт. 10 лет за решеткой теперь проведут экс-председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер и бывший помощник депутата облсовета Алексей Левин.

Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (16.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (26.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (26.06.2023)
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (26.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (16.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (26.06.2023)
Почти 2,5 млн женщин с детьми не планируют возвращаться в Украину до победы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (26.06.2023)
Больше видео
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (26.06.2023)
Общество Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (26.06.2023)
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь