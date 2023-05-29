Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (29.05.2023)

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— Россияне днем ударили по Торецку в Донецкой области из авиации. На город оккупанты сбросили две авиационные бомбы. Одна из них упала на местную АЗС, там погиб 28-летний сотрудник. Еще 8 гражданских получили ранения.

– Очередную масштабную ракетную атаку на Киев прокомментировал глава нашей разведки. Кирилл Буданов подчеркнул, что попытка террористических действий РФ в очередной раз потерпела поражение, запугать украинцев врагу не удастся, тем более на второй год полномасштабной войны.

– Ночью над Львовщиной система ПВО сбила российскую ракету. Обломки упали на хозяйственное здание, произошел пожар. Огонь потушили. Обошлось без пострадавших.

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