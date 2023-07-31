Анастасия Мазур, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (31.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Продолжается спасательная операция в Кривом Роге, количество погибших — шесть человек, раненых — более 70.
– Наши пилоты вчера нанесли семь ударов по районам сосредоточения личного состава врага.
— Россияне наращивают выпуск вооружений, однако тамошняя военная промышленность испытывает с этим определенные проблемы.
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