Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (31.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Продолжается спасательная операция в Кривом Роге, количество погибших — шесть человек, раненых — более 70.

– Наши пилоты вчера нанесли семь ударов по районам сосредоточения личного состава врага.

— Россияне наращивают выпуск вооружений, однако тамошняя военная промышленность испытывает с этим определенные проблемы.

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