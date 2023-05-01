Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (01.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Ковид никуда не исчез. Уже третий год наша страна борется с коронавирусом. Правительство продлило карантин до 30 июня.

– Об оборонном сотрудничестве по телефону говорил президент Владимир Зеленский с премьер-министром Новой Зеландии. Речь шла о подготовке военных и гуманитарной помощи.

– В Херсонской области с начала войны обнаружили более 1770 коллаборантов, пособников и государственных изменников, сообщает прокуратура области. Это не полные цифры, ведь обнаружением тех, кто работал на россиян занимаются разные специалисты.

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