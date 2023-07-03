Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (03.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Два человека погибли в результате удара дронами-камикадзе по Сумам. 19 пострадали, среди них — 5-летний ребенок. Большинство раненых после осмотра отпустили домой. Впрочем, в тяжелом состоянии в больнице остаются двое местных жителей.

– Вооруженные силы Украины продолжают движение вперед на юге страны. За последние сутки россияне потеряли почти 3 роты военных на Таврическом направлении.

– На нескольких направлениях активно продолжается наступательная операция ВСУ. За прошедшую неделю на юге удалось освободить более 28 квадратных километров территории, а на восточном направлении – 9 квадратных километров. Каждый кусок нашей земли требует больших усилий.

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