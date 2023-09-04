Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (04.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— СБУ ликвидировала еще одну действовавшую в столице схему уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу.

— Польша начала экстрадировать в Украину мужчин, бежавших за границу.

– Учащиеся Харькова начали учебный год в метрополитене.

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