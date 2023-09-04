Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (04.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— СБУ ликвидировала еще одну действовавшую в столице схему уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу.
— Польша начала экстрадировать в Украину мужчин, бежавших за границу.
– Учащиеся Харькова начали учебный год в метрополитене.
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