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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (05.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сегодня в Киеве. Его принял президент Украины Владимир Зеленский.

— Государственное бюро расследований обнаружило в Харьковской области более 10 тонн вражеских боеприпасов, которые россияне оставили во время оккупации в Великобурлукском районе области.

— Бюро экономической безопасности разоблачило в Киеве масштабную схему незаконного экспорта зерна без уплаты налогов и невозврата валютной выручки.

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