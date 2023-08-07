Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (07.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— За прошедшую неделю ВСУ добились тактических успехов в районе сел Малая Токмачка и Роботино в Запорожской области.
– Сегодня Украина вернула из плена 22 украинских военных.
– В Харькове железнодорожник «сливал» российским спецслужбам маршруты эшелонов с техникой ВСУ.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.