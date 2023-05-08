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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (08.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Этой ночью Киев пережил самую массовую атаку вражескими шахедами. И ни один не долетел до цели. В Киевской области и в самой столице нашими силами Воздушной обороны было обнаружено и обезврежено 35 ударных беспилотников.

— Накануне вечером российские террористы в очередной раз обстреляли Камышеваху под Запорожьем. Предполагают, что избивали из ствольной артиллерии. Несколько снарядов взорвались в жилых кварталах поселка, изуродовав несколько домов.

— Правоохранители РФ арестовали на 2 месяца Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на участника и идеолога российской войны против Украины Захара Прилепина. Пермякова обвиняют в теракте и незаконном обращении оружия.

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