Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (11.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Один ракетный и десять авиационных ударов в сутки нанесли оккупанты.
— Война показала сплоченность украинцев: кто не пошел в армию или волонтерить, взял себе за обязанность донатить на ВСУ.
— Самыми “прозрачными” городами в Украине, учитывая работу городских рад, стали Днепр, Львов и Мукачево.
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