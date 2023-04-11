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Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (11.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Один ракетный и десять авиационных ударов в сутки нанесли оккупанты.

— Война показала сплоченность украинцев: кто не пошел в армию или волонтерить, взял себе за обязанность донатить на ВСУ.

— Самыми “прозрачными” городами в Украине, учитывая работу городских рад, стали Днепр, Львов и Мукачево.

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