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Юлия Сеник, Ведущая программы Факты

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (11.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Наличие противотанковых комплексов и дронов-камикадзе снизили эффективность бронетехники в войне и повлияли на контрнаступление ВСУ.

– Украина вернула под контроль “вышки Бойко” в Черном море.

– Всемирный конгресс украинцев приобрел для Сил ТРО гусеничные бронемашины и автомобильную технику.

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