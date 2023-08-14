Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (14.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Россия продолжает обстреливать Херсонщину. В селе Понятовка местный житель получил ранение в собственном доме.
– Ночью враг трижды атаковал Одесщину. Всего россияне выпустили на регион 15 дронов-камикадзе и восемь ракет типа Калибр.
— Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как минувшей ночью в Одесской области наши подразделения ПВО сбивали российские ракеты и Шахеды.
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