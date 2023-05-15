Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (15.05.2023)
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/Oa5de0XA_IQ” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>
— Российские террористы не прекращают обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсона.
— 89 детей умерло от Covid-19 в Украине за время пандемии – это официальные данные Мистерства здравоохранения.
— В Донецкой области переполнены стабилизационные пункты, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины