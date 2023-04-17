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Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (17.04.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

  • Эпицентром боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. Также россияне наступают на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях, обстреливая соседние села.
  • Оккупанты получили приказ убивать украинских детей и женщин. Об этом свидетельствуют телефонные разговоры россиян, перехваченные СБУ.
  • Как празднуют Пасху на деоккупированных территориях? Война забрала возможность у жителей многих украинских городов готовиться к празднику, печь самостоятельно пасхи и собираться всей семьей. Чтобы поддержать людей на деоккупированных территориях социально ответственный бизнес выпек 10 тысяч пасок. А волонтеры в течение двух недель будут развозить их жителям Херсонской области.

Факты ICTV
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