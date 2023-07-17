Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 19:00 (17.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Россияне наносят авиационные удары, бьют из артиллерии, но украинские воины уверенно держат оборону.

— Чеченские добровольцы, воюющие на стороне Украины, помогают нашим защитникам уничтожать окупантов и их военную технику.

– Силы обороны Украины имеют прогресс в наступлении, а западные партнеры и союзники работают над усилением экономических санкций, чтобы взорвать оборонно-промышленную базу России.

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