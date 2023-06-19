Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (19.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Трое мирных жителей ранены в результате вражеского артиллерийского удара по Бериславскому району Херсонской области. Как сообщили в областной военной администрации, российские войска накрыли артиллерией село Бургунка.
– Российские террористы меняют тактику обстрелов. Жители Степногорска в Запорожье рассказывают, что раньше по ним били, обычно из артиллерии, а теперь бросают на головы управляемые авиабомбы.
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