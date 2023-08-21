Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (21.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Владимир Зеленский завершил визит в Северную Европу и отправился в Грецию.

— Российские войска не оставляют попыток наступать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

– Во Львове стартовал проект для физической и психологической реабилитации военных и их семей под названием Лига непокоренных.

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