Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (21.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Владимир Зеленский завершил визит в Северную Европу и отправился в Грецию.
— Российские войска не оставляют попыток наступать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
– Во Львове стартовал проект для физической и психологической реабилитации военных и их семей под названием Лига непокоренных.
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