Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (22.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— 21 ракетный удар по Днепру, Запорожью и Харьковщине рашисты нанесли в течение суток, — сообщают в Генштабе ВСУ.
— Парламентская Ассамблея НАТО признала преступления России против Украины геноцидом, а кремлевский террористический режим – рашизмом.
— В Польше проходит саммит министров обороны стран Северной группы: в фокусе — укрепление обороноспособности Украины.
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