Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (24.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– На фронте ситуация остается крайне тяжелой. Основные бои ведутся в Донецкой области и на границе Харьковской и Луганских областей.

— Этой ночью россияне атаковали дронами-камикадзе южные районы Одесщины – выпустили сразу 15 Шахедов.

– Сегодня утром в Москве раздались взрывы.

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