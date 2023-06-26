Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (26.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Белые ангелы из Нацполиции доставили гуманитарную помощь жителям поселка Красногоровка Донецкой области. Оно расположено на линии фронта, до соседней оккупированной деревни всего несколько километров.

– Под прикрытием грозы и мощного шторма ночью враг атаковал юг Украины. Всего оккупанты выпустили 7 Шахедов из Азовского моря и три Калибра с побережья Черного.

– Глава Укроборонпрома подтвердил, что уходит с должности. На его место Кабинет министров Украины утвердил 31-летнего Германа Сметанина, до сих пор возглавлявшего Харьковский бронетанковый завод имени Малышева.

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