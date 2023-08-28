Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (28.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Бойцы роты ударных дронов 24 бригады показали результаты работы дронов-камикадзе.

– У Украины появилась перспектива получить еще 100 старых танков Leopard 1А5.

– Польша и страны Балтии согласовали условия для полного закрытия границы с Беларусью.

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