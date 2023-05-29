Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (29.05.2023)

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– Сегодня Киев пережил 16 массированную атаку с начала месяца. Сначала, наши Воздушные силы уничтожили 37 крылатых ракет и 29 шахедов ночью, а утром враг атаковал город баллистическими и крылатыми ракетами типа Искандер.

– Депутат-коммунист наводил ракеты на Запорожье. Предателя обнаружила контрразведка СБУ. Агент ФСБ наводил серию ракетных ударов по Запорожью в апреле и мае этого года.

– В Одессе за пособничество оккупантам осудили местную жительницу. Задержали ее в прошлом декабре. По данным следствия, одесситка организовала сбор денег в российских соцсетях на боевиков террористической ДНР.

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